На відновлення енергетики Україні потрібно 90,6 мільярда доларів на наступні десять років

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.

Ці підрахунки він озвучив під час презентації п'ятої оцінки завданих збитків і потреб у відновленні України (RDNA5).

Порівняно з попередньою оцінкою нинішня потреба зросла на 34%, зазначив міністр.

"З перших місяців повномасштабної війни енергетичний сектор став однією з пріоритетних цілей росії. Звіт RDNA5 чітко демонструє масштаб цих руйнувань. І він допомагає нам планувати відновлення", – зазначив Шмигаль.

"Ми розпочали цю роботу у 2022 році разом зі Світовим банком, Єврокомісією та ООН. Вдячний нашим партнерам, зокрема Анні Б'єрде, за цю ініціативу", – сказав він..

Шмигаль уточнив, що $71 млрд (майже 80% від загальної суми) необхідні саме для відновлення та модернізації генераційних потужностей.

Ще $6,4 млрд — потреби теплового господарства, $5,2 млрд — газотранспортна інфраструктура, а $4,6 млрд — нафтова галузь, включаючи переробку.

"За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд. Але ми хочемо не просто відновити зруйноване, а збудувати енергосистему, яка гарантуватиме безпеку та стійкість на десятиліття вперед", – говориться у повідомленні.

Разом зі Світовим банком Україна розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією. Вона визначить нове бачення розвитку сектору та чітку дорожню карту відновлення й модернізації.

Нагадаємо:

Загальна вартість відновлення в Україні на 31 грудня 2025 року становить $588 млрд (понад 500 млрд євро) протягом наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік. Торік оцінка потреб становила $524 млрд, роком раніше – $486 млрд, ще роком раніше – $411 млрд.

Пріоритетні проєкти з відновлення України на 2026 рік потребують понад 15 мільярдів, а підтверджене фінансування наразі покриває 38%, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялося, що транспортна система України зазнала збитків на понад 36 млрд дол, а потреби у відновленні вже перевищують 77 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України станом на листопад 2024 року через повномасштабне вторгнення Росії, досягла 170 млрд доларів. Відповідно до звіту KSE Institute, найбільших руйнувань зазнав житловий сектор – його прямі збитки оцінюють у 60 млрд дол.