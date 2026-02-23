В "Укренерго" розповіли, чи вплине припинення постачання електроенергії зі Словаччини на Україну

Припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.

Про це заявляє НЕК "Укренерго".

"Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини – ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України. Останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі", – говориться у повідомленні.

"Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об'єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання", – зазначає "Укренерго".

"Укренерго" повідомляє, що офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – наразі не надходило.

Оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК "Укренерго" та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації, зазначили у компанії.

Наразі між "Укренерго" і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини.

Крім того, НЕК "Укренерго" 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги.

Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни, повідомили в "Укренерго".

"Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Словаччина з 23 лютого припиняє аварійні постачання електроенергії в Україну. Про це заявив прем'єрміністр Словаччини Роберт Фіцо.

Раніше Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо погрожував зупинити аварійне постачання електроенергії, якщо Україна не відновить поставки нафти в Словаччину.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Також повідомлялося, що Угорщина розглядає можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".