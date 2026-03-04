Війна в Ірані не спричинить дефіцит пального в Україні – UPG

Український ринок пального може уникнути дефіциту ресурсу на тлі війни в Ірані, але закупівельні ціни на нафтопродукти вже зросли, що і тисне на вартість пального на заправках.

Про це повідомив директор з розвитку групи компаній UPG Дмитро Петренко.

"Як показав досвід повномасштабного вторгнення, український паливний ринок здатен адаптуватися до найскладніших умов. Тому ми готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій", – зазначив він.

Зокрема, UPG постачає дизельне пальне з нафтопереробних заводів США, а бензин – із Німеччини.

"Регіон Перської затоки забезпечує приблизно 30% світового видобутку нафти, тому будь-які перебої там неминуче впливають на глобальний ринок і ціни. Міжнародні ринки активно реагують на події на Близькому Сході", – сказав Петренко.

"Ми бачимо коригування котирувань на нафту та нафтопродукти, а також перегляд закупівельних цін з боку постачальників", – сказав топменеджер мережі.

"Для ринку це типовий сценарій у період геополітичної напруги – особливо, коли події відбуваються в регіонах, які відіграють важливу роль у глобальній енергетичній логістиці", – пояснив він.

За його словами, обмеження судноплавства Ормузькою протокою, через яку проходить значна частина світового морського експорту нафти, закономірно підвищує волатильність на ринку.

Закупівельні ціни вже зросли: піднялися котирування на нафтопродукти та збільшилися спреди (різниця між ціною сирої нафти та ціною готових нафтопродуктів, яка фактично відображає маржу переробки і баланс попиту та пропозиції на ринку).

"Ми щодня відстежуємо, як змінюються світові ціни на нафту та пальне, і уважно стежимо за розвитком подій навколо конфлікту. Це і визначатиме наші подальші рішення щодо закупівель", – додав Петренко.

Нагадаємо:

Стрибок цін на пальне в Україні останніми днями підживлює не дефіцит, а паніка, яка наклалася на новини про війну в Ірані та побоювання щодо можливих збоїв у постачанні, зазначив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев звернувся до учасників паливного ринку із закликом не користуватися панічними настроями для отримання надприбутків на тлі подорожчання пального.

На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

В Україні з 2 по 3 березня світлі нафтопродукти додали в середньому близько 2 грн/л, переступивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав на 58 коп./л — до 39,05 грн/л.