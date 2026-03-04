Гетманцев до продавців пального: "Схаменіться. Не змушуйте звертатися до АМКУ"
Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев звернувся до учасників паливного ринку із закликом не користуватися панічними настроями для отримання надприбутків на тлі подорожчання пального.
Про це він написав у своєму Telegram.
"Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного", - написав депутат.
Він визнав, що паливний сектор є бізнесом і орієнтується на прибуток, однак наголосив, що під час війни, коли значна частина країни залежить від генераторів, у такого ринку є й соціальна відповідальність.
За словами Гетманцева, нинішній стрибок цін, на його думку, має "дуже обмежений причинно-наслідковий зв'язок" із війною в Ірані, зокрема через часовий проміжок між подіями та реальним впливом на постачання.
Нагадаємо:
На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.
В Україні з 2 по 3 березня світлі нафтопродукти додали в середньому близько 2 грн/л, переступивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав на 58 коп./л — до 39,05 грн/л.
Стрибок цін на пальне в Україні останніми днями підживлює не дефіцит, а паніка, яка наклалася на новини про війну в Ірані та побоювання щодо можливих збоїв у постачанні.