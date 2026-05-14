У Китаї падає попит на бензин: яка причина

У Китаї падає попит на бензин, і аналітики прогнозують подальше падіння попиту цього року, оскільки війна в Ірані підвищує ціни на нафту та прискорює перехід на альтернативи двигунам внутрішнього згоряння.

Про це пише Bloomberg.

Споживання бензину може зменшитися на 5,5% цього року, згідно з прогнозом GL Consulting (попередня оцінка була 5,2%).

Це буде друге найбільше скорочення за всю історію — і це лише після 2022 року, коли жорсткі локдауни через Covid в Китаї спричинили обвал попиту, зазначає агентство.

GL заявила, що її знижений прогноз відображає вплив зростання цін, оскільки конфлікт у Перській затоці порушує торгівлю нафтою та газом.

Це відповідає прогнозам інших аналітиків — Міжнародне енергетичне агентство зазначає, що попит на бензин у Китаї сповільнюється в цьому кварталі, зменшившись приблизно на 60 тисяч барелів на день у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Китай є найбільшим імпортером сирої нафти у світі, але в останні роки швидкий перехід на електрокари тощо зменшили попит. Тож, Пекін має надлишкові потужності з нафтопереробки, зазначає Bloomberg.

Стрибок цін з кінця лютого загострив проблему, змусивши водіїв стримуватися на заправках, говориться у публікації.

Ціни на роздрібний бензин у Китаї зросли до приблизно 9,56 юаня (1,41 дол) за літр у середині квітня — майже до рекордних рівнів, згідно з даними GlobalPetrolPrices.

Щоб захистити споживачів від впливу війни, Національна комісія з розвитку і реформ Китаю обмежила підвищення цін на паливо, а згодом знизила їх.

Вищі ціни на паливо, незважаючи на втручання, мали стримуючий ефект на попит на бензин і дизельне паливо.

Попит на дизельне паливо також зменшитися на 4,5% цього року, оцінили в GL Consulting. При цьому імпорт сирої нафти в Китай має знизитися майже на 10% — рекордний показник — тоді як переробка нафтопереробних заводів має знизитися приблизно на 4%.

