АМКУ рекомендував АЗС знижувати ціни на пальне, коли дешевшає нафта

Антимонопольний комітет рекомендував АЗС забезпечити формування цін на пальне на підставі об'єктивних економічних факторів.

Про це повідомила пресслужба АМКУ 24 квітня.

Комітет щоденно відстежує ситуацію на ринках бензинів, дизпального та скрапленого газу, і констатував, що у березні та у першій половині квітня ціни на пальне як зростали, так і знижувалися.

"Роздрібні ринки нафтопродуктів в Україні мають конкуренту структуру. Конкуренція має спонукати суб'єктів господарювання враховувати під час свого ціноутворення об'єктивні чинники не лише щодо зростання цін закупівлі, а й щодо умов їх зниження", – йдеться у повідомленні.

В АМКУ також звернув увагу на те, що ці ринки мають дуже високу соціальну важливість та виконують ціноутворювальну роль для переважної більшості ринків усієї економіки країни.

У зв'язку з цим 23 квітня АМКУ рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизпальне та автогаз на підставі об'єктивних економічних факторів, зокрема враховуючи ринкові коливання вартості їх закупівлі, на умовах дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Рекомендації є обов'язковими для розгляду АЗС протягом 10 днів.

В Україні після 28 лютого, тобто після початку війни в Ірані, розпочалося стрімке зростання цін на пальне.

Як повідомлялося 21 квітня, майже тижневе зниження світових цін на нафтопродукти почало позначатися на українському роздрібному ринку, тому дедалі більше мереж АЗС почали зменшувати ціни на пальне.