Видобуток вапняку на сотні мільйонів: директору кар’єра вручили підозру

На Хмельниччині директор кар'єра незаконно видобув вапняку на сотні мільйонів, прокуратура вручила йому підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельниччини спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції викрили директора кар'єра в Кам'янець-Подільському районі, який організував незаконний видобуток вапняку в промислових масштабах", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, протягом двох років керівник підприємства видобув майже 237 тисяч тонн вапняку при дозволеній нормі 50 тисяч тонн. Далі отриману породу він продав під виглядом законно видобутої продукції, отримавши прибуток близько 57 мільйонів гривень.

Такі дії спричинили значну шкоду навколишньому середовищу – її розмір попередньо оцінено майже у 240 мільйонів гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України про незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища. А також звинуватили у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП у Хмельницькій області.

