У Харкові ворог атакував обʼєкт інфраструктури

Вдень 9 серпня російські військові обстріляли Харків, внаслідок чого постраждав обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Про який саме обʼєкт йде мова Терехов не уточнив. Спочатку він зазначив, що удар припав на індустріальну зону Немишлянського району міста, але потім повідомив, що місце удару в Індустріальному району Харкова.

Інформації про постраждалиї на 18:00 немає.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська в ніч на неділю, 9 серпня, завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб.

Внаслідок атаки було, зокрема, пошкоджено енергетичні обʼєкти. Частина Одеси без світла. У місті також проблеми з водопостачанням та звʼязком.

У ніч на 9 серпня внаслідок російської атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об'єктів, а також німецького підприємства на Житомирщині.