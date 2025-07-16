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На Харківщині хочуть створити підземний індустріальний парк

Андрій Муравський — 16 липня, 17:38
На Харківщині хочуть створити підземний індустріальний парк
Фото ілюстративне
Суспільне

Після масових обстрілів і втрати більшості підприємств на Харківщині планують створити перший в Україні підземний індустріальний парк.

Про це пише "Думка".

Ці плани підприємці обговорили в етері телемарафону "Єдині новини", передає сайт.

Так, директор підприємства з виготовлення велосипедів Андрій Савран розповів, що у лютому 2022 року російські обстріли знищили одне з підприємств на Харківщині, завдавши збитків на 60 мільйонів гривень. Після півторарічної релокації на Тернопільщину виробництво повернулося в рідний регіон.

"Водночас із 15 підприємств індустріального кластера в області сьогодні залишилися лише три — це компанії у сферах машинобудування, металообробки, гідравлічних систем і шкільних меблів", – говориться у публікації.

Щоб зберегти робочі місця та підтримати бізнес, у регіоні вирішили створити підземний індустріальний парк.

"За словами комунікаційної менеджерки українського індустріального кластера, у світі таких парків всього п'ять, але саме для Харкова це буде шансом відновити промисловість у безпечних умовах", – пише "Думка".

Передбачається, що парк стане автономним простором для підприємств. Підтримати реалізацію проєкту погодилися міжнародні інвестори.

"Зараз харківські підприємці стикаються з відсутністю грантів і державної підтримки через розташування в червоній зоні, тому ініціатива створення підземного парку має стати ключовою для збереження промисловості регіону", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів.

Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово), створення сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, збитки, завдані росіянами інфраструктурі міста, оцінюють у 9,5 млрд доларів, такі витрати можуть покрити тільки міжнародні партнери, установи та приватні інвестори.

Харків промисловість

промисловість

На Харківщині хочуть створити підземний індустріальний парк
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