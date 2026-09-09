Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення житла на Харківщині

Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків у Харкові та області.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"У межах наявного фінансування Фонду ліквідації наслідків збройної агресії забезпечуємо відновлення пошкодженого житла на Харківщині", – написав він у Телеграм

Уряд спрямував майже 400 млн грн передбаченого в бюджеті фінансування на відновлення 11 житлових будинків у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основний етап робіт запланований на 2026–2027 роки.

"Російські атаки тривають, тому маємо оперативно реагувати на нові руйнування та завершувати вже розпочаті роботи. Особливо це важливо для прифронтових громад, щоб люди могли повертатися до своїх домівок і залишатися жити у своїх громадах", – зазначив очільник уряду.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що понад 380 тис. сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 грн для перезимування.