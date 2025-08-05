Восстановление многоквартирных домов на Харьковщине пока не финансируется

Отдельные направления восстановления многоквартирных домов на Харьковщине пока не финансируются.

Об этом со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова сообщает издание "Думка".

"Есть отдельные направления восстановления по многоквартирным домам, пока это финансирование приостановлено, нужна отдельная графа расходов. Здесь мы ведем переговоры с профильным министерством инфраструктуры, с вице-премьером - Кулебой", - сказал он в комментарии изданию.

На совещании с президентом были главы Драчевщины, Балаклеи, Купянска, Золочева и других громад Харьковщины, отмечает издание.

"Там, где мы будем восстанавливать, будем смотреть на военную обстановку, прежде всего. И восстанавливать самое важное: больницы, строительство защитных сооружений, подземных убежищ, школ фактически, потому что это все сооружения двойного значения", - сказал Синегубов.

Тем не менее, несмотря на опасность в регионе программа "еВідновлення" и реконструкция объектов критической инфраструктуры не останавливаются.

По словам Синегубова, несмотря на ситуацию с безопасностью на Харьковщине, восстановление в регионе происходит по нескольким программам.

Самая большая - именно программа "еВідновлення", где люди оперативно восстанавливают свои дома, не будет останавливаться, она постоянно дофинансируется.

"Харьковщина является печальным лидером, мы больше всего получаем этого финансирования, одна и разрушения у нас самые большие", - отметил Синегубов.

Сейчас в области зафиксировано 89 тысяч разрушенных или поврежденных объектов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что после массовых обстрелов и потери большинства предприятий на Харьковщине планируют создать первый в Украине подземный индустриальный парк.

Ранее сообщалось, что Харьковщина станет первой областью в Украине, где появится подземный детский сад. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее сообщалось, что в рамках мастер-плана восстановления Харькова было представлено семь пилотных проектов.

Ранее сообщалось, что Полтавская область стала десятым регионом, в котором местные власти ввели частичную компенсацию в рамках государственной программы "еОселя". Местные программы компенсации также действуют на Сумщине, Харьковщине, Закарпатье, Одесской, Львовской, Буковине, Николаевщине, в городах Кривой Рог и Тернополь.