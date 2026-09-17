Страхування воєнних ризиків: Мінекономіки розповіло про новий порядок

Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування та порядок прийняття рішень Експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України.

"Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії – вона складатиме до 5 млн грн", – зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

Максимальний граничний розмір компенсації страхової премії на одного суб'єкта господарювання за рік збільшено з 3 млн до 5 млн грн сумарно за всіма договорами.

"Удосконалено вимоги до договорів страхування, порядок роботи з документами та порядок прийняття рішень ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", – говориться у повідомленні.

До програми компенсацій додано пальне (для розпорядників акцизних складів), автотранспорт для перевезення чи зберігання пального, сільськогосподарську техніку, а також вантажівки та причепи вагою понад 7,5 тонн.

Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику.

До переліку територій підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ.

У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно погоджено 323 заяв, на 6,8 млрд грн ймовірної компенсації.

За напрямом компенсації страхової премії прийнято 195 заяв від бізнесу. ЕКА прийнято рішення про часткову компенсацію страхових премій за 39 заявами на суму понад 56 млн грн.

Нагадаємо:

Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій.

Раніше повідомилялося, що для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна

Раніше повідомлялося, що завдяки ухваленим урядом змінам до держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків: розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта.