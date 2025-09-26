Від постачальників до депутатів: на Кіровоградщині прокурори за добу вручили 18 підозр

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами області лише упродовж останньої доби повідомили про підозру 18 особам.

Так, зокрема, виконувач обов’язків директора комунального некомерційного підприємства "Попаснянська міська багатопрофільна лікарня" Попаснянської міської ради, релокованого з Луганщини, здійснив розтрату бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання для потреб лікарні за завищеною вартістю. Збитки державі складають 438 тис. гривень.

Директор товариства заволодів бюджетними коштами під час капітального ремонту будівлі міської лікарні № 1 в м. Олександрія, спричинивши 180 тис. гривень збитків державі.

Депутат Надлацької сільської ради Новоукраїнського району вніс завідомо недостовірні відомості щодо належного йому майна на суму 4,4 млн гривень до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Загальна сума встановлених збитків державі та вартість незадекларованого майна у цих кримінальних провадженнях становить майже 80 млн грн.

"Наразі у кримінальних провадженнях тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, та завершення досудового розслідування", – говориться у повідомленні.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів, накладення арештів на майно підозрюваних, відсторонення їх від посад.

