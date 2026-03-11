Верховна Рада закликає ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією

Український парламент закликав уряди країн Євросоюзу ініціювати повну заборону експортно-імпортних операцій для російських та білоруських юридичних осіб, включно з торгівлею та транзитним переміщенням товарів.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України.

Рада ухвалила постанову про звернення до Ради міністрів Республіки Польща, урядів Фінляндської Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки та Естонської Республіки.

Попри запроваджені санкції, торгівля Європейського Союзу з Росією і Білоруссю і далі є значним джерелом доходів для цих режимів, що сприяє фінансуванню їхніх військово-промислових комплексів, говориться у повідомленні.

Так, зокрема, латвійські статистичні установи порахували, що в перші 9 місяців 2024 року росія продовжувала утримувати п'яте місце серед найважливіших партнерів Латвії у зовнішній торгівлі.

За десять місяців 2025 року Латвія експортувала до рф та білорусі товарів на загальну суму 941,522 млн євро.

За даними статистичної служби Європейського Союзу, імпорт добрив з росії до Польщі за 2024 рік зріс майже на 130% порівняно із 2022 роком.

Також за 11 місяців 2024 року ЄС продав до білорусі товарів на 6,63 млрд євро, а придбав білоруських товарів на 1,235 млрд.

Найбільшими покупцями білоруських товарів були: Польща – 436,4 млн євро; Литва – 188,8 млн євро; Латвія – 177,5 млн євро; Німеччина – 145,47 млн євро. Найбільше імпорту Білорусь завезла з Польщі (2,07 млрд євро).

"Парламент закликає уряди зазначених держав розглянути можливість ініціювати повну заборону експортно-імпортних операцій для юридичних осіб, включно з торгівлею та транзитним переміщенням товарів, з російською федерацією та білоруссю, а також заручитися підтримкою Європейського Союзу для внесення відповідних обмежень до наступних санкційних пакетів", – говориться у повідомленні.

У постанові наголошено, що запровадження повного торговельного ембарго на східних кордонах ЄС стане важливим кроком у посиленні економічного тиску на держави-агресори та сприятиме зміцненню безпеки як України, так і всієї Європи.

