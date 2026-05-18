Помер нардеп і колишній міністр економіки Кубів

На 65 році життя раптово помер народний депутат від "Європейської солідарності", колишній перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку Степан Кубів.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook, про смерть Кубіва "Європейська солідарність" написала вночі 18 травня.

"Він пройшов Майдани, важкі роки війни, працював для зміцнення української економіки та міжнародної підтримки нашої держави", - йдеться в повідомленні партії "ЄС".

Степан Кубів був депутатом Львівської облради. Майже пів року у 2014 році очолював Нацбанк.

У 2012 році Кубів був обраний нардепом від "Батьківщини", у 2014 році – від Блоку Петра Порошенка (був представником президента України у Верховній Раді 8 скликання).

У 2016 році обійняв посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку України.

У 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності".