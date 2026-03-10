ЄС закликає Трампа дотримуватися санкцій проти російської нафти

Європейська комісія закликала Сполучені Штати дотримуватися обмеження цін на російську нафту, встановленого G7, та не знімати санкції.

Про це пише Reuters.

"Дуже важливо суворо дотримуватися обмеження цін G7 і, можливо, перейти до повної заборони морських послуг, щоб обмежити військові доходи Росії, оскільки протилежне рішення буде самогубним.

Це посилило б здатність Росії вести війну, підриваючи Україну та нашу підтримку для неї, а також підриваючи цілі, яких США та Ізраїль намагаються досягти в Ірані", – заявив на пресконференції європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.

9 березня ціни на нафту злетіли до 119,5 дол. за барель, після чого частково відновилися.