До кінця року у Росії очікуються хвиля банкрутств мереж автозаправних станцій і двозначне зростання цін: продаж бензину всередині країни перетворився на збитковий бізнес.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, російські оператори АЗС втрачають у середньому 84 копійки на кожному літрі АІ-92 – найпопулярнішої марки палива в країні.

"АІ-95 приносить символічні 47 копійок прибутку з літра, що при нинішній інфляції та вартості кредитів є економічним еквівалентом нуля", – говориться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що причин кілька, і всі вони структурні.

"У гонитві за валютним виторгом кремль стимулює експорт нафтопродуктів, штучно обмежуючи пропозицію на внутрішньому ринку. Залізниці перевантажені військовими вантажами – цистерни з паливом затримуються, тарифи на перевезення ростуть, маржа зникає", – говорять аналітики СЗРУ.

При чому нафтопереробні заводи без західних присадок і запчастин закладають санкційні ризики в оптову ціну, яку роздріб не може повністю перекласти на споживача через адміністративні обмеження.

"Єдиний сектор, що поки тримається, – дизельне пальне з прибутком 3,68 рубля за літр. Але й цей показник під тиском: армія споживає дизель у промислових обсягах", – говориться у повідомленні.

До кінця 2026 року аналітики очікують хвилю банкрутств незалежних мереж АЗС і неминуче двозначне зростання цін.

"Кремль стоїть перед вибором без вибору: підняти ціни на бензин й отримати соціальне напруження або продовжувати знекровлювати галузь і рухатися до фізичного дефіциту на заправках", – зазначає СЗРУ.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що прострочена дебіторська заборгованість російського корпоративного сектору досягла найгіршого показника із часів глобальної фінансової кризи 2008–2009 років.

Раніше СЗРУ повідомила, що на початку 2026 року бюджетна криза в регіонах Росії перейшла в практичну фазу, проявившись у масових затримках виплат зарплат у бюджетній сфері.

Раніше СЗРУ повідомила, що санкції, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон'юнктури оголили структурну слабкість російських регіональних бюджетів, які більше не здатні витримувати базові зобов'язання.