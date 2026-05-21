"Газпром" втратив 100 млрд рублів на обвалі акцій після візиту Путіна до Китаю

Після завершення візиту володара Кремля Володимира Путіна до Китаю акції російської державної енергокомпанії "Газпром" різко просіли.

Про це пише The Moscow Times.

Причиною падіння стала відсутність конкретних домовленостей щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

У списку із 40 документів, підписаних за підсумками візиту, жоден не стосується нафтогазової співпраці. Також у них немає жодного слова про "Силу Сибіру-2", переговори про яку Кремль веде понад 10 років.

На початку візиту Путіна акції компанії зросли до 123-125 руб. (1,74-1,77 дол). Після його завершення 20 трвони впали до рівня 118,25 руб. (1,67 дол).

Акції "Газпрому" загалом впали на понад 3,5%. За день компанія втратила близько 100 млрд руб. (1,41 млрд дол.), а порівняно з рівнями початку поїздки Путіна до Пекіна – понад 120 млрд руб. (1,70 млрд дол).

"Інвестори чекали на конкретику по "Силі Сибіру-2", але знову отримали невизначеність", – пишуть аналітики.

Однією з головних проблем перемовин про "Силу Сибіру-2" залишається ціна газу. Китай вимагає знизити ціну до рівня, близького до внутрішньоросійського. Це близько 50 дол. за тисячу кубометрів, що в 5 разів нижче, ніж Пекін платить зараз і в 8,5 рази менше за ціни "Газпрому" для інших клієнтів.

Разом із "Газпромом" на 6% обвалилися цінні папери російської ТМК. Ця компанія була готова постачати труби для газопроводу, а інвестори розглядали її як одного з можливих бенефіціарів проєкту.

Також на 2% просіли акції "Роснефти", на 1,5% – "Газпром нефти", та на 1,3% – "Новатеку". Індекс Мосбіржі, що включає 40 найбільших російських компаній, закінчив 20 травня зниженням на 1%, до 2637,3 пунктів.

Нагадаємо:

"Сила Сибіру-2" потребує величезного обсягу робіт, завдань і переговорів, а будівництво може зайняти 8-10 років.

Також Китай прагне збільшити закупівлі російського газу через наявний газопровід "Сила Сибіру-1", оскільки переговори щодо будівництва другого не просунулися. Це зриває плани Москви знайти нові ринки збуту.