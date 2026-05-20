У Росії працює величезний тіньовий ринок прострочених продуктів – росЗМІ

Величезний ринок оптової торгівлі продовольчими товарами з вичерпаним терміном придатності набирає обертів у Росії, всупереч закону, який забороняє реалізацію прострочених товарів з будь-якою метою.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське видання "Известия".

Оголошення про продаж прострочених продуктів, включаючи сир, м'ясо та консерви, іноді в обсягах до десятків тисяч одиниць товару, публікуються в профільних каналах в інтернеті і знаходять покупців, які потім можуть реалізувати такі товари своїм клієнтам.

Прострочені заморожені курки, наприклад, пропонується купити по 75 рублів за кг — утричі дешевше за звичайну ціну.

Зі знижками виставлено на продаж 20 тонн сиру, 65 тонн прострочених курячо-яловичих сосисок, 12 тисяч банок тушонки, 7 тисяч порцій плову з куркою з вичерпаним терміном придатності, а також 68 тисяч банок простроченої Coca-Cola, ввезеної з Йорданії.

Джерела "Известий" на ринку торгівлі продовольством підтверджують: торгівля простроченими товарами стає нормою.

"Коли у магазині або невеликому виробництві накопичуються тонни м'яса, птиці або риби з вичерпаним терміном придатності, їх не вивозять на звалище — це дорого і привертає увагу", — пояснює один із співрозмовників видання.

За його словами, прострочені продукти відправляють у кулінарний цех або передають "своєму" виробнику напівфабрикатів, який потім маскує проблеми приправами та підсилювачами смаку.

Директор одного зі складів молочної продукції в Підмосков'ї стверджує, що прострочені товари "дуже охоче купують невеликі підприємства".

"Прострочений майонез здавали в точки з продажу шаурми, а сир із простроченим терміном несли в пекарні", — каже працівник складу.

Як пише видання, у підсумку продавець розв'язує дві задачі одночасно — позбавляється від небезпечного товару й отримує за це прибуток, а не штраф.

Зростаючий попит на прострочену їжу — це симптом дуже сильного падіння доходів і збідніння населення Росії, зазначає економіст Ігор Ліпсіц.

За його словами, виживати стає "все важче і важче", і люди "готові на все".

"Вони з відчаю біжать і купують в інтернеті продукти, термін придатності яких майже закінчився, ризикуючи отруїтися, але зате це так дешево, що ти можеш хоч щось купити", — зазначає Ліпсіц.

