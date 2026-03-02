Україна застосувала санкції проти російських поштових сервісів

Президент України підписав указ про застосування санкцій проти десяти російських транспортно-логістичних підприємств.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Президента України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території.

"До санкційного списку потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку. По суті, здійснюють логістичну підтримку російської армії", – говориться у повідомленні.

Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру "Укрпошти".

"Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки", – зазначено у повідомленні.

Під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону.

"Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Українська розвідка оновила базу даних так званого "тіньового флоту" – вона оприлюднила дані 66 суден, які транспортують викрадене українське зерно, підсанкційну російську та венесуельську нафту тощо.

Раніше набули чинності санкції України проти майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни.