За рік яблука подорожчали вдвічі

Відпускні ціни на яблука в Україні в середньому в два рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Такі дані наводить моніторинговий проєкт EastFruit.

Лише з початку поточного тижня ціни на яблука зросли в середньому на 14%, і наразі на українському ринку вони продаються по 32-40 грн за кілограм (близько $0,77–0,97/кг).

Основна причина подорожчання – сезонний дефіцит та відтермінування старту сезону раннього яблука. Запаси торішніх яблук стрімко зменшуються, а надходження фруктів нового врожаю очікується не раніше, ніж через кілька тижнів, говориться у публікації.

Українські садівники фактично завершили продажі яблук минулорічного врожаю. Виробники, які ще мають достатні обсяги фруктів, активно підвищують відпускні ціни на залишки продукції, говорять аналітики.

Експерти прогнозують подальше зростання вартості. Така тенденція збережеться до появи на ринку яблук нового врожаю.

Нагадаємо:

У січні цього року українські господарства пропонували до продажу яблука за ціною 25-32 грн/кг, що є було найвищим показником за останні вісім років. Яблука надходили у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж за аналогічний період торік.

Раніше повідомлялося, що квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. Від весняних заморозків було втрачено близько 45-55% врожаю черешні. Щодо вишні, то збитки оцінюються в 35-50%.

Також повідомлялося, що українські садівники можуть збанкрутувати через знищений заморозками урожай. Дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.

Крім того повідомлялося, що м’ясо птиці в Україні з початку року подорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року на 11,5%.

Станом на 20 травня, курячі стегна в Україні коштують в середньому 129,37 гривні за кілограм. Вартість курячого філе становить в середньому 219,37 гривні, тоді як курячі тушки коштують 109,80 гривні за кілограм.