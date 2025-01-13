В Україні ціни на яблука найвищі за останні вісім років

Українські господарства пропонують до продажу яблука за ціною 25-32 грн/кг, що є найвищим показником за останні вісім років.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що станом на 12 січня якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25-32 грн/кг(0,59-0,76 дол./кг), залежно від сорту, якості та обсягів пропонованих партій фруктів, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

У повідомленні йдеться, що ціни на яблука зросли через активізацію торгівлі, а за словами виробників, попит на яблука стрімко зріс.

Аналітики моніторингового проєкту EastFruit пояснюють, що пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що сприяє зростанню цін.

Так, більшість садівників продають яблука нижчої якості, яка погіршилась через тривале зберігання. Водночас якісні фрукти зазвичай експортують або ж продаватимуть не раніше весни.

Наразі яблука в Україні вже надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж за аналогічний період торік.

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