В окремих регіонах урожай яблук може бути майже нульовим

Весенние заморозки ударили по украинским садам так сильно, что в отдельных регионах урожай яблок в этом году может быть близким к нулю.

Об этом рассказал директор Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Николай Бублик, пишет РБК-Украина.

Весенние заморозки уничтожили цвет еще в начале сезона, но были и более поздние заморозки, которые ударили по уже завязанным плодам. К этому добавилось засушливое лето 2024 года, когда формировались плодовые почки на этот сезон.

По словам Бублика, картина с будущим урожаем пестрая: от нуля до половины прошлогодних показателей. Даже в пределах одного хозяйства ситуация может отличаться кардинально.

"Часть сортов просто не цвели в этом году. Не из-за заморозков, а потому, что не заложили плодовые почки из-за засухи в прошлом году. На значительной части территорий урожая не будет или он будет очень маленький. Например, в Черкасской области ситуация критическая - фактически 99% урожая погибло", - пояснил ученый.

На Сумщине и Черниговщине повреждения достигают 80-90%, местами - и 100%. Урожай здесь будет разве что символический. На Харьковщине ситуация еще хуже: второй год подряд регион почти полностью без яблок. В южных областях нет достаточных наблюдений, но ситуация там не намного лучше.

"В целом по Украине, если будет 50-60% урожая яблок от прошлогоднего, - это будет хорошо. Но об окончательных показателях еще говорить рано, поскольку урожай еще может побить град или уничтожить вредители", - отметил Бублик.

Из-за низкого урожая стоимость яблок вырастет, но насколько именно это также будет зависеть от импорта плодов и урожайности за рубежом.

"Цена точно будет высокой. Насколько - будет зависеть от того, когда и как будут реализовывать продукцию. Но дешевых яблок точно не будет", - предупреждает специалист.

Напомним:

Ранее сообщалось, что отпускные цены на яблоки в Украине в среднем в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Запасы прошлогодних яблок стремительно уменьшаются, а поступление фруктов нового урожая ожидается не ранее, чем через несколько недель.

В январе этого года украинские хозяйства предлагали к продаже яблоки по цене 25-32 грн/кг, что является было самым высоким показателем за последние восемь лет. Яблоки поступали в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что апрельские заморозки нанесли существенный ущерб садам в Украине, что может спровоцировать недостаток таких популярных фруктов, как вишня и черешня. От весенних заморозков было потеряно около 45-55% урожая черешни. Относительно вишни, то убытки оцениваются в 35-50%.

Также сообщалось, что украинские садоводы могут обанкротиться из-за уничтоженного заморозками урожая. Две мощные волны заморозков оставили без урожая большинство владельцев черешневых, вишневых, абрикосовых и персиковых садов.