Ушестеро дорожче: ФДМУ продав будівлю держінституту у Києві

Фонд державного майна України за 91 мільйон гривень продав єдиний майновий комплекс "Укррибпроекту", що розташований у Києві.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

"Понад 91 млн грн — результат онлайн-аукціону з приватизації єдиний майновий комплекс Українського державного інституту по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості "Укррибпроект", — говориться у повідомленні.

"Торги проходили в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі". У торгах змагалося 13 учасників, що зумовило зростання вартості у 6,04 раза: від стартової ціни — 15,07 млн грн, до переможної — понад 91 млн грн", — повідомляє ФДМУ.

Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі понад 18,2 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 109,2 млн грн, зазначають у Фонді держмайна.

"Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає об'єкт приватизації, що розташований в Шевченківському районі міста Києва та включає в себе 9 одиниць нерухомого майна загальною площею 3 084,70 м², 9 одиниць рухомого майна (обладнання, інвентар тощо) та 11 транспортних засобів", – зазначено у повідомленні.

Серед умов приватизації об'єкта – погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом й не допустити звільнення працівників підприємства протягом 6 місяців, додають у ФДМУ.

Нагадаємо:

Раніше ФДМУ повідомив, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.

А у 2024 році дохід від приватизації державного майна зріс у 3,1 раза (на 6,75 млрд грн) порівняно з 2023 роком – до 9,9 млрд грн.

Також повідомлялося, що на торги з продажу ПАТ "Сумихімпром" ніхто не прийшов. Тому ФДМУ вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що Рівненський автомобільний ремонтний завод знову повернули у власність держави, адже приватному власнику, який мав погасити заборгованість перед бюджетом та працівниками підприємства, зробити цього так і не вдалося.