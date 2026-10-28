Київську квартиру пропагандиста Лєбєдєва продали на аукціоні

Квартиру у центрі Києва, яка належала російському пропагандисту Артемію Лєбєдєву, продали за понад вісім мільйонів гривень.

Про це повідомили у Фонді державного майна України

"За право придбати санкційний актив змагалися два учасника. За стартової ціни 7 074 850 грн переможна пропозиція становила 8 011 000 грн. У результаті вартість активу зросла на 936 150 тис. грн", – говориться у повідомленні.

Ідеться про квартиру площею 193,2 м², яка розташована на двох рівнях шостого поверху шестиповерхового будинку в історичному центрі Києва, на вул. Саксаганського.

Помешкання має три кімнати, кабінети, кухню, два санвузли, три балкони та господарські приміщення. Загальний стан — задовільний.

Квартиру Лєбєдєва стягнули в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду в межах застосування санкцій.

Переможець аукціону має протягом 25 робочих днів із дня формування протоколу сплатити вартість активу та до укладення договору купівлі-продажу погасити заборгованість за комунальні послуги.

Після виконання цих вимог між сторонами укладається договір купівлі-продажу і оформлюється передача активу актом приймання-передачі.

Кошти від реалізації санкційного майна спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії та працюють на відновлення України.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що конфіскований київський офіс російського пропагандиста Артемія Лебедєва повторно виставили на торги, оскільки за результатами попередніх угоду так і уклали.

У липні 2023 року Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави дві квартири в центрі Києва російського дизайнера і блогера-пропагандиста Артемія Лебедєва.

У вересні того ж року Кабінет міністрів передав Фонду державного майна активи російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва, зокрема двіквартири у Києві.

У червні Фонд держмайна повідомив, що успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лєбєдєву. Тоді повідомлялося про трикімнатну дворівневу квартиру площею 138,5 м², яка розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота.