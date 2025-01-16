Дохід від приватизації держмайна у 2024 році зріс у кілька разів

Дохід від приватизації державного майна у 2024 році зріс у 3,1 раза (на 6,75 млрд грн) порівняно з 2023 роком - до 9,9 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна (ФДМ) України, пише "Інтерфакс-Україна".

"У 2024 році ФДМУ вдалося встановити новий рекорд за надходженнями від приватизації", - констатували у відомстві.

Загалом торік український бюджет отримав від приватизації 11,1 млрд грн, окрім 9,9 млрд грн доходів, ще 1,2 млрд грн склав ПДВ.

Водночас від продажу об'єктів малої приватизації надійшло майже 3,5 млрд грн, де найдорожчим лотом став київський готель "Козацький" - 0,4 млрд грн.

Два проданих активи великої приватизації - столичний готель "Україна" та Об'єднана гірничо-хімічна компанія - забезпечили 6,45 млрд грн бюджетних надходжень.

ФДМ у 2024 році також почав передавати на аукціони держактиви, які не мають балансової вартості або якщо вона дорівнює нулю, з початковою ціною 1 грн. У таких аукціонах була висока конкуренція.