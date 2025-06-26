ФДМ зменшить ціну приватизації "Сумихімпрому": покупці не прийшли на перші торги

Фонд держмайна України вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук ПАТ "Сумихімпром" з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень через відсутність покупців на перших торгах.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

Тобто ціна буде знижена на 70 мільйонів.

Найближчим часом ФДМУ надішле на затвердження уряду умови приватизації та нову стартову ціну пакета акцій ПАТ "Сумихімпром", після чого буде визначена повторна дата аукціону.

"Сумихімпром – базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія.

Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Хімзавод у Сумах – один з найбільших об'єктів великої приватизації в Україні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що менеджмент ПАТ "Сумихімпром" розробив стратегію розвитку підприємства, спрямовану на беззбитковість у короткі терміни. План передбачає поетапне введення в експлуатацію різних цехів та розширення номенклатури продукції.