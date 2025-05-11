Борги лише збільшилися: державі повернули ще один завод

Рівненський автомобільний ремонтний завод повернули у власність держави.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Підприємство, яке раніше входило до складу Укроборонпрому, зареєстроване за Фондом державного майна. Приватному власнику, який мав погасити заборгованість перед бюджетом та працівниками підприємства, зробити цього так і не вдалося.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, у зв’язку із невиконанням умов договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу Рівненського ремзаводу до Рівненської окружної прокуратури звернулося Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір та повернути майно підприємства у державну власність.

Прокуратура встановила, що на момент приватизації держпідприємство заборгувало до бюджету понад 17 млн грн, а його працівникам — більш ніж 8 млн грн.

Переможець аукціону не лише не погасив заборгованість перед бюджетом та працівниками підприємства, а навпаки — допустив її зростання. Тобто, не виконав взятих на себе зобов’язань.

"Борг зріс до 18,8 млн грн та 11,4 млн грн відповідно. Більше того, працівників звільнили під різними приводами", — йдеться в повідомленні.

"Справа розглядалася судами всіх інстанцій. Доводи прокуратури було підтверджено та задоволено позовні вимоги", повідомляє прокуратура.

Заснований у 1947 році, Рівненський автомобільний ремонтний завод здійснював ремонт і переобладнання автомобільної та спеціальної техніки для потреб Міністерства оборони України

У 2011 році завод було включено до складу державного концерну Укроборонпром. А наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів виключив завод із складу Укроборонпрому і передав його до сфери управління Фонду держмайна.

ФДМУ у 2023 році продав ТОВ Комбінату будівельних матеріалів на аукціоні єдиний майновий комплекс Рівненського автомобільного ремонтного заводу за 2,5 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" відзвітувало про прибуток 1,309 млрд грн за 2024 рік.

Частину прибутків виплатять у державний бюджет у якості дивідендів, а більшість суми спрямують на фінансування виготовлення озброєння, розширення виробництва, релокацію та створення нових потужностей.