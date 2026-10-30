Держава відновила контроль над єдиним виробником інсуліну

Фонд державного майна України повідомив про оновлення менеджменту єдиного заводу з виробництва інсуліну країни, "Індар".

Про це повідомив очільник ФДМУ Дмитро Наталуха.

Понад 70% акцій Індару належать державі.

Разом із тим, пише Наталуха, підприємство роками поступово занепадало, а держава щонайменше останнє десятиліття не мала жодного контролю над компанією, навіть будучи її мажоритарним власником.

"Справа в тому, що незмінна директорка Індару, призначена ще за часів Януковича, понад десять років доводила завод "до ручки".

На заводі сталося те, що у корпоративному світі називається "takeover by the management", коли керівництво компанії захоплює повне управління нею всупереч волі акціонерів", – написав Наталуха.

Керівницею "Індару" з 2012 року є Любов Вишневська.

За словами очільника ФДМУ, менеджмент заводу спочатку цілеспрямовано зробив все, щоб юридично заблокувати роботу наглядової ради і цим унеможливити звільнення чи зміну самої керівниці.

Це відбувалось, за словами Наталухи, щоб гарантувати продаж 70% державної частки в одні руки приватному мінорітарію, в обхід відкритого аукціону, позбавивши Фонд права виставляти частку держави на продаж на відкритих торгах.

30% заводу, через кіпрський офшор Luraq Investments Ltd., належить Давиду Бежуашвілі, власнику однієї з найбільших промислових груп Грузії Georgian Industrial Group (GIG).

За інформацією співрозмовників ЕП на фармакологічному ринку, Бежуашвілі та керівниця "Індару" Вишневська – наближені люди.

"Через юридичні і судові махінації керівниця фактично заборонила державі продавати свою частку на відкритих торгах.

Замість цього, державу буквально зобовʼязали продати її лише одному покупцю - приватному мінорітарію. Ми зламали в суді цю схему", – додав Наталуха.

27 жовтня відновлена у повноваженнях наглядова рада "Індару" звільнила керівництво заводу, після чого вночі 28 жовтня екскерівництво намагалось вивезти із заводу документацію.

За словами Наталухи, на момент прибуття на "Індар" вночі 28 жовтня:

звільнена керівниця продовжувала давати вказівки співробітникам і мала доступ до внутрішніх документів;

з серверів підприємства зникли 27 жорстких дисків. Їх знайшли у коробці в багажнику службового автомобіля, припаркованого у "сліпій зоні", яку не фіксували камери спостереження;

колишнє керівництво всіма способами намагалося дезорієнтувати і прибулих представників Фонду і нового керівника;

ексдиректорка намагалася винести пакет судових документів, які стосуються підсанкційного та арештованого майна.

На місці працювала Національна поліція. До першої ночі нове керівництво разом із представниками ФДМУ та поліцією опечатувало ключові кабінети. Оновлений менеджмент вже приступив до виконання обовʼязків.