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ФДМУ виставив на продаж завод у Броварах на Київщині

Андрій Муравський — 21 жовтня, 13:05
ФДМУ виставив на продаж завод у Броварах на Київщині

Фонд держмайна оголосив аукціон з приватизації держпідприємства "Завод порошкової металургії" у місті Бровари на Київщині.

Про це Фонд державного майна України інформує у Телеграм.

Загальна площа об'єктів становить 112 956,9 кв.м. Стартова ціна – 204 899 498,34 грн (без ПДВ).

Аукціон заплановано на 28 жовтня (12:50), цінових пропозицій очікують до 27 жовтня 2026 року (до 20:00).

Як зазначало раніше місцеве медіа brovary.net.ua, за радянських часів на заводі, який здійснював увесь цикл виробництва порошкових металів, функціонувало 14 цехів, де трудилися близько 4 тис. робітників. Завод працював переважно на машинобудування, але виготовляв і запчастини до танків та стратегічних ракет.

Але зрештою залишився робочим фактично один цех і десятки працівників, які були задіяні у виробництві текстоліту для електротехніки.

У спеціалізації заводу ФДМУ вказує кування, пресування, штампування, профілювання, порошкову металургію.

Нагадаємо:

Раніше два аукціони великої приватизації, заплановані на 20 жовтня, не відбулися через відсутність учасників. Жоден з чотирьох великих державних об'єктів восени 2026 року не вдалося продати через цю ж причину.

ФДМУ приватизація

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