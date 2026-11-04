Держава за 21 мільйон продала акції санкційного Кіровоградського рудоуправління

Фонд державного майна України продав за 21 мільйон гривень 52,7% акцій "Кіровоградського рудоуправління", кінцевим бенефіціаром якого раніше був російський мільярдер Сергій Кабаргін.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України, а також Фонд державного майна України.

"21 млн грн — результат продажу санкційного гірничодобувного підприємства "Кіровоградське рудоуправління" в державній торговій електронній системі Прозорро.Продажі", – говориться у повідомленні.

Торги організував Фонд держмайна, який виставив 52,7596% акцій підприємства, вартість стартувала з 18 млн грн. За лот змагалися двоє учасників, фінальна ціна склала 21 млн грн, зазначили у ФДМУ.

Перемогло ТОВ "Бумлайн", кінцевим бенефіціаром якого є Валерій Ковальчук. За актив також змагалося адвокатське об'єднання "Юридична фірма АРІО".

Підприємство розташоване в селі Катеринівка Кіровоградської області й займається видобутком піску, гравію та глини, зокрема вогнетривкої каолінової. У його власності адміністративні та виробничі будівлі, клуб, магазин і універсам загальною площею 7,2 тис. м².

"Підприємство контролював російський бізнесмен. Він співвласник холдингу "Титан-2", що будує об'єкти атомної енергетики і є партнером російської держкорпорації "Росатом", – зазначено у повідомленні.

Вищий антикорупційний суд України 17 листопада 2025 року за позовом Міністерства юстиції стягнув актив в дохід держави. Суд встановив, що чотири компанії холдингу сплатили 2024 року до бюджету Росії понад 1,4 млрд рублів податків і визнав це фінансуванням держави-агресора.

"Кошти від продажу акцій товариства надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Договір купівлі-продажу підписується лише після сплати переможцем вартості лота. На це він має 25 робочих днів після проведення аукціону", – зазначили у ФДМУ.

Після переходу права власності покупець протягом шести місяців не може звільняти працівників.

Також він має погасити прострочену заборгованість перед кредиторами, що буде на день переходу права власності. На 30 червня вона становила 11,1 млн грн і 105 тис. доларів.

Крім цього новий власник повинен зберегти основний вид діяльності, дотримуватися природоохоронних вимог і утримувати захисну споруду цивільного захисту.

Нагадаємо:

Раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування санкцій щодо активів російського бізнесмена Сергія Кабаргіна, який був бенефіціаром "Кіровоградського рудоуправління".

Раніше Міністерство юстиції України просило Вищий антикорупційний суд застосувати санкції до співвласника російського холдингу "Титан-2", який є бенефіціаром "Кіровоградського рудоуправління".

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, який організував схему вивозу з України стратегічної сировини для "Росатома". Він реалізував оборудку, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів. Для цього використовувалось АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини.

Також повідомлялося, що компанія "Кіровоградське рудоуправління", кінцевим бенефіціаром якого є російський бізнесмен Сергій Кабаргін, продовжує володіти ліцензією на розробку Обознівського родовища каолінової глини.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що розпочало конкурс із відбору управителя для двох підприємств, які спеціалізуються на видобутку вторинних каолінів. Для управління пропонуються три пакети корпоративних прав АТ "Кіровоградське рудоуправління" (18,8%, 24,5%, 9,5%).

АРМА повідомило, що активи належать російським та віргінським компаніям і були передані в управління АРМА ухвалою районного суду міста Кропивницький у межах кримінального провадження. Важливим рішенням стало збереження в судовому порядку спеціального дозволу АТ "Кіровоградське рудоуправління" на користування надрами.