За перше півріччя держава отримала від приватизації 977 мільйонів гривень – ФДМУ

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

"Завдяки прозорим аукціонам та конкуренції знайшли своїх ефективних власників, готових розвивати та модернізувати придбані об'єкти. За цей звітний період команда Фонду держмайна провела 236 успішних приватизаційних аукціонів", – говориться у повідомленні.

У фонді звертають увагу на високу конкуренцію: у аукціонах взяли участь 1946 учасників і середня кількість учасників сягнула 7 осіб. "Така інтенсивна боротьба за об'єкти призвела до значного зростання їхньої ринкової вартості. У середньому, ціна приватизованих об’єктів збільшувалася майже в 4 рази від стартової", – повідомляє ФДМУ.

"У другому півріччі поточного року команда ФДМУ планує не збавляти оберти. Очікується продовження активної роботи та нові аукціони.", – говориться у повідомленні.

До прикладу, найближчим часом відбудеться онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій у розмірі 100% статутного капіталу ПрАТ "Вінницяпобутхім", який запланований на 13 серпня.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень Фонд державного майна України провів шість успішних онлайн-аукціонів з приватизації на понад 66 мільйонів гривень.

Раніше Фонд держмайна звітував, що станом на 1 липня за перше півріччя 2025 року він залучив рекордні 5 176,59 млн грн.

Також раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук ПАТ "Сумихімпром" з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень через відсутність покупців на перших торгах.

Раніше повідомлялося, що до фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано 1,2 млрд гривень від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza. ФДМУ управляє часткою у розмірі 66% статутного капіталу "Інвестиційного союзу "Либідь", який є власником ТРЦ Ocean Plaza.