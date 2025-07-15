В шесть раз дороже: ФГИУ продал здание госинститута в Киеве

Фонд государственного имущества Украины продал за 91 млн грн единый имущественный комплекс "Укррыбпроекта", который расположен в Киеве.

Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины.

"Более 91 млн грн - результат онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса Украинского государственного института по проектированию предприятий рыбного хозяйства и промышленности "Укррыбпроект", - говорится в сообщении.

"Торги проходили в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". В торгах соревновалось 13 участников, что обусловило рост стоимости в 6,04 раза: от стартовой цены - 15,07 млн грн, до победной - более 91 млн грн", - сообщает ФГИУ.

Покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере более 18,2 млн грн, поэтому общий экономический эффект может составить более 109,2 млн грн, отмечают в Фонде госимущества.

"После полной оплаты лота с учетом НДС, новый владелец получит объект приватизации, который расположен в Шевченковском районе города Киева и включает в себя 9 единиц недвижимого имущества общей площадью 3 084,70 м², 9 единиц движимого имущества (оборудование, инвентарь и т.д.) и 11 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Среди условий приватизации объекта - погасить долги по заработной плате и перед бюджетом и не допустить увольнения работников предприятия в течение 6 месяцев, добавляют в ФГИУ.

Напомним:

Ранее ФГИУ сообщил, что по результатам первого полугодия 2025 года от приватизации в государственный бюджет уже поступило 820,5 млн гривен и 156,59 млн гривен НДС, поэтому совокупный экономический эффект составил более 977 млн гривен.

А в 2024 году доход от приватизации государственного имущества вырос в 3,1 раза (на 6,75 млрд грн) по сравнению с 2023 годом - до 9,9 млрд грн.

Также сообщалось, что на торги по продаже ПАО "Сумыхимпром" никто не пришел. Поэтому ФГИУ решил уменьшить стартовую цену приватизации предприятия по производству удобрений и азотных соединений с 1,158 млрд до 1,088 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Ровенский автомобильный ремонтный завод снова вернули в собственность государства, ведь частному владельцу, который должен был погасить задолженность перед бюджетом и работниками предприятия, сделать этого так и не удалось.