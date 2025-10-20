Роботодавці з 2026 року можуть отримати повну компенсацію за адаптацію робочих місць для людей з інвалідністю

Від 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності новий підхід до працевлаштування людей з інвалідністю, роботодавці зможуть отримувати компенсацію не лише за технічні засоби, а за повний комплекс організаційних змін, необхідних для комфортної роботи.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, наразі лише 16% людей з інвалідністю в Україні працюють, тоді як у Європі цей показник перевищує 60%. Закон про гарантії осіб з інвалідністю у сфері працевлаштування (№ 4219-IX) створює базу для реальної інтеграції цієї категорії громадян у ринок праці.

Новий підхід передбачає такі зміни для працівників:

зменшення обсягу обов'язків без зниження зарплати;

скорочення робочого часу та гнучкий графік;

додаткові оплачувані перерви для відпочинку чи вправ;

залучення асистента або наставника для допомоги з завданнями та комунікацією;

технічні засоби: регульовані столи та крісла, пандуси, поручні, спеціальні комп'ютерні програми та обладнання для пересування.

Крім того, роботодавці отримають компенсацію витрат, пов'язаних із впровадженням таких рішень:

частина заробітної плати у разі зменшення робочого часу чи обов'язків;

оплата послуг персонального асистента;

витрати на залучення додаткових працівників для підтримки працівника з інвалідністю на робочому місці.

"Наразі ці акти ще не затверджені, тож планую звертатися до уряду та Мінсоцполітики із запитами про стан їхньої підготовки. Інакше є ризик, що корисні новації, які мають допомагати вже з 1 січня, зависнуть на папері й будуть фактично зведені нанівець", – зауважив Гетманцев.

Нагадаємо:

Станом на 2025 рік компенсація поширюється лише на технічні засоби та обладнання для працівників з інвалідністю, частково покриваючи адаптацію робочого часу. Максимальна сума компенсації на одне робоче місце наразі не перевищує 15 розмірів мінімальної зарплати (100,5 тис. грн) для осіб з інвалідністю І групи і 10 розмірів (80 тис. грн) ІІ групи.

Якщо у 2026 році мінімальна зарплата зросте як передбачено у проєкті держбюджету до 8,6 тис. грн, то компенсація становитиме 129,7 тис. грн для осіб з інвалідністю І групи і 86,4 тис. грн для ІІ групи.

Від серпня 2023 року Державна служба зайнятості виплатила вже 267 мільйонів гривень понад 3 тисячам роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тисячі працівників з інвалідністю.