У Міжнародному реєстрі збитків до розгляду прийняли лише чверть заяв

Українці подали до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, більше 60 тисяч заяв, але верифіковані та прийняті до розгляду 12 тисяч заяв.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міжнародний реєстр (RD4U) отримав вже понад 60 тисяч заяв у різних категоріях, відкритих для фізичних осіб, що стосуються смерті близького члена сім’ї та пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.

Як повідомив в інтерв’ю DW виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський, понад 12 тисяч заяв вже було розглянуто та формально внесено до реєстру його Радою.

"Найпопулярнішими є категорії, пов'язані з руйнуванням житлової нерухомості, внутрішнім переміщенням, та, на превеликий жаль, щодо втрати життя та зниклих безвісти осіб", – зазначив він.

"Але в цілому цифри по всіх категоріях ростуть кожного дня. Збитки широкі, всеохоплюючі, тож цифри, на жаль, великі, й вони збільшуватимуться", – прогнозує Ключковський.

За його словами, з другої половини жовтня буде відкрита можливість подачі заяв для першої групи категорій юридичних осіб та держави, тобто бізнес також зможе подавати заяви про свої економічні збитки.

Окрім цього, Реєстр готується до запуску категорії з вимушеного виїзду українців за кордон. "Ця категорія буде, ймовірно, найбільшою, адже за межами України перебуває до 7 мільйонів українців", – сказав Ключковський.

У Реєстрі затверджено загалом 43 категорії збитків, що розроблені на основі підходів міжнародного права. Наразі відкрито 13 категорій. Всі категорії стосуються поки що лише фізичних осіб.

Міжнародний реєстр збитків для України було створено 17 травня 2023 року на саміті Ради Європи в Рейк'явіку як перший крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. До цієї ініціативи долучилися 40 країн.

Рада директорів Реєстру закликає країни завершити розробку договору про сам механізм компенсації з доступом до коштів для відшкодування збитків. Штаб-квартира Міжнародного реєстру збитків розташована в Гаазі, працює також офіс Реєстру в Києві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що станом на квітень 2025 року українці подали через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії, понад 20 тисяч заявок.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, у січні відновив прийом заяв щодо пошкодженого або знищеного житла після масштабної кібератаки РФ на реєстри. В березні уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків.

25 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 10256, який започатковує створення системи обліку осіб, життя та здоров'я яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії РФ.