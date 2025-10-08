Верховна Рада ухвалила законопроєкт про Нацустанову розвитку

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про Національну установу розвитку".

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За" проголосувало 280 народних депутатів, написав він у Telegram.

"Законопроєкт спрямований на вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику", – нагадав Гетманцев.

Він забезпечить залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти, зазначив голова комітету.

А також – підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Національна установа розвитку — це державна спеціалізована інституція "з чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки". Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни, зазначив Гетманцев.

Нагадаємо:

Раніше ухвалити у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку рекомендував комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова парламентського Данило Гетманцев зазначив, що така державна спеціалізована інституція матиме статус "банку банків" та "чіткий мандат на відновлення й структурну трансформацію економіки".

У коментарі ЕП голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон зазначив, що законопроєкт передбачає "створення фінансової установи з особливим статусом, але це саме фінансова установа, а не банк з відповідними інструментами. Хоча установу вже охрестили "банком банків".

Ініціатива спрямована на трансформацію Фонду розвитку підприємництва в стійку, надійну та незалежну установу для залучення та впровадження проєктів міжнародної та державної підтримки у сфері забезпечення доступу МСП до фінансування відповідно до найкращих світових стандартів та практик.

У 2024 році Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР), що має стати аналогом німецької KfW – Кредитної установи для реконструкції.