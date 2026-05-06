"Укренерго" вдалося скоротити збитки на 72% у 2025 році

“Укренерго” скоротило збиток у 2025 році

Збиток НЕК "Укренерго" за підсумками 2025 року становив 10,66 млрд грн, що на 71,9% менше за збиток у 2024 році (37,99 млрд грн).

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, який пройшов аудиторську перевірку, передає Укренерго.

Торік дохід "Укренерго" зріс на 6,5% до 107,74 млрд грн.

Загальна вартість необоротних та оборотних активів на кінець року становила 179,13 млрд грн, довгострокові зобов'язання - 31,4 млрд грн, поточні зобов'язання - 143,84 млрд грн.

