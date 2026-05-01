“Укрпошта” отримала мільйонні збитки

"Укрпошта" у січні-березні 2026 року отримала 204,8 млн грн чистого збитку, що на 1,1 млн грн більше аналогічного показника за минулий рік.

Про це йдеться у проміжному фінансовому звіті компанії, передає Укрінформ.

"У І кварталі 2026 року отримано чистий збиток у розмірі 204,8 млн грн, який на 1,1 млн грн більше проти фактичних даних за I квартал 2025 року та менше плану на 136 млн грн, або на 40%", - йдеться в документі.

Водночас чистий дохід оператора від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вказаний період становить 3,3 млрд грн, що на 71,1 млн грн, або на 2%, менше запланованого та на 5 млн грн менше даних за I квартал 2025 року.

В компанії наголошують, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається зростання доходів в сегменті пересилання письмової кореспонденції, переказів та платежів.

Щодо інших послуг - відбулося зниження доходів.

За підсумком І кварталу 2026 року EBITDA "Укрпошти" становив 25,4 млн грн, тоді як рік тому цей показник становив 41,4 млн грн.

Основними причинами таких результатів на підприємстві називають:

продовження агресії РФ, наслідком чого є втрата ринків та майна компані, що відобразилось на обсягах всіх послуг;

стагнацію внутрішнього попиту на послуги, в першу чергу посилки через несприятливу економічну ситуацію;

затримки з впровадженням додаткових сервісів для клієнтів.

Крім того, вплинули на зниження показників ефективності роботи "Укрпошти" перехід пенсіонерів на обслуговування в банківську систему разом зі зменшенням чисельності населення та подальша цифровізація платежів.

Додатковий тиск на доходи державного оператора створює і зростання обсягів логістичних операцій у приватних операторів поштових послуг.

Нагадаємо:

У 2025 році поштові оператори отримали на 21% більше доходів у порівнянні з 2024 роком; обсяг поштових відправлень зріс на 13%.