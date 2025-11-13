Уряд включив до реєстру ще один індустріальний парк

Уряд включив до реєстру індустріальних парків "Коростень-Подільський" парк, який створено у Житомирської області.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку "Коростень-Подільський"до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Парк створено на території міста Коростень, Житомирської області, строком на 30 років. Ініціатором створення виступає Коростенська міська рада", – говориться у повідомленні.

Загальна площа індустріального парку становить 78,0236 гектара.

Згідно з концепцією, на його території планується розміщення підприємств у таких сферах, як деревообробна промисловість, текстильне виробництво, виробництво готових металевих виробів, машинобудування, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції тощо.

"Створення парку забезпечить від 2300 до 4000 нових робочих місць у переробній промисловості, сприятиме розвитку місцевої економіки та збільшенню надходжень до бюджету громади", – повідомляє Мінекономіки.

Основними джерелами фінансування визначено кошти ініціатора створення, потенційної керуючої компанії, учасників індустріального парку, Державного фонду регіонального розвитку, інвесторів, Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародної технічної допомоги та інших дозволених законодавством джерел.

З метою залучення інвестицій Коростенська міська рада ухвалила комплексну програму економічного розвитку громади на 2025–2027 роки. Вона передбачає 150 млн грн на сприяння функціонуванню та розвитку індустріальних парків та 2,5 млн грн на розробку проєктно-кошторисної документації для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури парку.

"Індустріальні парки — це практичний інструмент політики "Зроблено в Україні". "Коростень-Подільський" став вже п'ятим на Житомирщині. Для нас важливо, щоб такі майданчики ставали реальними точками зростання економіки", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 108 об'єктів. Зростання їх кількості свідчить про стабільну динаміку розвитку, інтерес бізнесу та громад до формування сучасних виробничих майданчиків у межах політики "Зроблено в Україні", додають у міністерстві.

