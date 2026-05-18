Мінекономіки: Використайте "Нацкешбек" до 30 червня, інакше гроші повернуться в держбюджет
Міністерство економіки закликало українців використати кошти, які накопичені на картках програми "Національний кешбек", до 30 червня 2026 року.
Про це йдеться в повідомленні міністерства.
Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету.
"Програма "Національний кешбек" продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись як завжди і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній", - запевнили в Мінекономіки.
Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня — ці кошти також потрібно використати до 30 червня.
Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком.
Користувачі програми отримуватимуть 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва:
- 5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу.
- 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також харчові продукти: тверді та м'які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.
Накопичені кошти можна використати на:
- оплату комунальних послуг;
- оплату поштових послуг;
- придбання продуктів харчування українського виробництва;
- придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;
- купівлю книжок чи іншої друкованої продукції;
- донати на підтримку ЗСУ.
