Співвласник "Fire Point" розповів про вплив Міндіча на компанію

Бізнесмен Тимур Міндіч хотів придбати 50% акцій компанії "Fire Point" (розробник і виробник далекобійних ударних дронів та крилатих ракет), і пропонував "людину, яка його буде фронтувати".

Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії розповів співвласник і головний конструктор "Fire Point" Денис Штілерман.

"Міндіч запропонував десь сто мільйонів доларів за половину акцій компанії, але ми вже зрозуміли, що це не відповідає нашій капіталізації", – зазначив Штілерман.

За його словами, переговори тривали понад рік і Міндіч збільшував ціну пропозиції щодо долі компанії. Останньою пропозицією від Міндіча влітку було близько мільярда доларів.

Переговори тривали до серпня 2025 року, і Міндіч пропонував "людину, яка його буде фронтувати".

"Мене не влаштувала ця людина. Я сказав, що на цьому ми закінчуємо переговори і залишаємося у дружніх стосунках", – зазначив Штілерман.

У той же час, співвласник "Fire Point" відмовився називати прізвище людини, яку пропонував Міндіч і пообіцяв назвати його на закритому засіданні ТСК.

Штілерман зазначив, що Міндіч постійно намагався продемонструвати, наскільки він впливовий, "але це виявилося не так".

За його словами, із Міндічем його у березні 2024 року познайомив топменеджер "Fire Point" Ігор Хмельов.

"У нас дійсно були переговори з Тимуром Міндічем щодо придбання долі компанії. Але була велика кількість людей, які хотіли придбати долю компанії. Більше двадцяти осіб пропонувала нам гроші та хотіла стати акціонерами", – сказав він під час засідання ТСК.

Штілерман зазначив, що початкові інвестиції у компанію "Fire Point", яка була створена у листопаді 2022 року, становила до двох мільйонів доларів.

"Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики. Це, зокрема, розмови із инішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим. У розмові між Міндічем та Умєровим ідеться про виділення бюджетних грошей на закупівлю продукції Fire Point.

Глава Національного банку України Андрій Пишний заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч та Рустем Умєров, який очолював Міністерство оборони, не зверталися до нього з метою пролобіювати фінансові інтереси компанії Fire Point.

Раніше співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч заперечив свій зв'язок з компанією-виробником дронів "Файєр поінт" та лобіювання її інтересів.

Раніше повідомлялося, що НАБУ в січні 2025-ого року звернулося до Державної служби фінансового моніторингу України з офіційним запитом розкрити рух коштів компанії "Файєр поінт", але відомство все ще не надало відповідну інформацію. Лише в листопаді 2024 року з компанією, яку пов'язують із Тимуром Міндічем, було підписано два контракти на суму понад 7 мільярдів гривень.

Раніше співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що бізнесмен Тимур Міндіч, підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці, претендував на 50% акцій компанії. Штілерман також визнав, що фігурант плівок операції НАБУ і САП "Мідас" Ігор Фурсенко працював у них.

З 2024 року компанія "Файєр поінт" активно почала отримувати мільярдні контракти від держави на виробництво далекобійних дронів. Її повʼязують із другом президента Зеленського Тимуром Міндічем. У самій компанії зв'язок заперечують.

У серпні Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point.