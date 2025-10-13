На Прикарпатті збудують індустріальний парк

В Івано-Франківській області на базі колишнього цукрового заводу збудують індустріальний парк. Місцеві депутати ухвалили відповідне рішення.

Про це пише Latifundist.com.

На черговій сесії міської ради депутати одноголосно підтримали рішення про створення індустріального парку "Покуття".

Його облаштують на території колишнього цукрового заводу, зазначає сайт.

Ініціатором створення парку виступає ТОВ "ГЦЗ 22", яке орендує земельну ділянку та розробило концепцію майбутнього промислового кластера.

"Парк створюється строком на 30 років відповідно до чинного законодавства, з можливістю продовження", – розповідає Latifundist.com.

Серед ключових напрямів роботи парку — переробка місцевої сільгосппродукції, виробництво продуктів харчування та напоїв за стандартами ЄС, деревообробка, виготовлення меблів, а також виробництво біогазу.

Цього року здійснюється розробка та затвердження концепції індустріального парку, а також обрання керуючої компанії.

На другому етапі (2026–2027 роки) запланована реєстрація парку в Єдиному реєстрі індустріальних парків України, отримання технічних умов, розробка проєктно-кошторисної документації, будівництво інженерно-транспортної інфраструктури та запуск перших виробництв.

Третій етап заплановано на 2028–2030 роки, тоді буде продовжуватися будівництво об’єктів інфраструктури та виробничо-складських приміщень.

