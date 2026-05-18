"Брак кадрів" оновив рекорд в опитуванні менеджерів промислових підприємств

"Брак робочої сили" оновив історичний максимум з початку щомісячних опитувань Інституту економічних досліджень (ІЕД) щодо основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час: у квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів.

Про це свідчать результати щомісячного опитування, яке ІЕД провів серед близько 500 промислових підприємств.

У квітні відбулося несуттєве зростання складності пошуку кваліфікованих працівників — із 61,4% до 62,3% зросла частка підприємств, для яких таких працівників було важче знайти.

Некваліфікованих працівників більш складно шукати для 35,1% опитаних.

Також суттєве скорочення кількості підприємств, що планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі: із 16,6% у березні до 2,5% у квітні.

Компаній, які планують звільнення людей, навпаки стало більше – з 3,9% до 6%. Проте у вимушені відпустки працівників майже не відправлятимуть – ці плани є у 4,1% компаній, що втричі менше, ніж у березні (12,5%).

На другому місці вкорінилася перешкода "зростання цін на сировину, матеріали та товари" — показник зріс з 45% до 56%. Рекордний показник за понад рік.

Трійку найбільших перешкод закриває "небезпека працювати", яка збільшила свою "вагу" з 42% до 46%.

Оцінки економічної політики уряду залишаються переважно нейтральними – 60%, як і попередні два місяці. Частка позитивних відгуків залишається на рівні 6% вже три місяці. Проте частка негативних оцінок 29%.

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) три місяці балансував близько нуля, але в квітні впав до мінус 0,11, що є найнижчим значенням ІВДА з березня 2023 року.