В Україні оновили каталог індустріальних парків

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновило каталог "Індустріальні парки України".

Зазначається, що цей каталог допомагає підприємствам та інвесторам знайти оптимальні локації для розміщення виробництв із готовою інфраструктурою та сприятливими умовами для роботи.

У каталозі зібрано всю ключову інформацію про індустріальні парки, що включені до Реєстру та знаходяться у різних регіонах країни, необхідну для вибору відповідного майданчика. Зокрема, кожен парк супроводжується даними щодо:

спеціалізації парків - від машинобудування до легкої та харчової промисловості;

інфраструктури - наявність комунікацій та транспортних мереж;

пільг та стимулів - місцеві податкові та інші стимули для учасників та інших суб'єктів;

розташування, площі та контактів керуючих компаній.

"За два роки 22 індустріальні парки отримали 1,8 мільярда на співфінансування інженерно-транспортної інфраструктури - реальні рішення для реальних потреб виробничого бізнесу, які вже змінюють карту українського виробництва.

Оновлений каталог - це наш спосіб зробити цей вибір ще простішим: щоб відповідь на питання "де і як запустити виробництво?" можна було знайти за лічені хвилини", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Наразі у Реєстрі індустріальних парків України налічується 117 об'єктів.

На кінець минулого року у таких парках було збудовано або перебувало на стадії будівництва 37 промислових підприємств.