На Закарпатті створять індустріальний парк "Хуст": хто ініціатор

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення індустріального парку "Хуст" до Реєстру індустріальних парків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Ініціатором створення індустріального парку виступила компанія "Френдлі Віндтехнолоджі". Загальний обсяг інвестицій у будівництво інфраструктури становитиме понад 1,2 млрд грн.

"Френдлі ВіндТехнолоджі" – єдиний в Україні виробник вітроенергетичного обладнання мультимегаватного класу, що працює 15 років. Після початку війни у 2022 році завод було релоковано з Краматорська у Перечин, де в серпні 2023 року було зареєстровано індустріальний парк "Френдлі ВіндТехнолоджі", орієнтований на енергомашинобудування.

Планується, що парк "Хуст" площею 18 га створить 538 нових робочих місць.

Концепція парку "Хуст" передбачає розвиток виробництва електрообладнання, кабелів, електромонтажних пристроїв, а також технологій для альтернативної енергетики.

Наразі у Реєстрі індустріальних парків України налічується 117 об'єктів.

На кінець минулого року у таких парках було збудовано або перебувало на стадії будівництва 37 промислових підприємств.