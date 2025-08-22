На Тернопільщині з'явився завод з виробництва овочевих консерв та соління: обсяг інвестицій

В Тернопільській області почав роботу новий завод з виробництва овочевих консерв, соління та напівфабрикатів з вакуумованих овочів.

Про це написав у Facebook заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"В індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" розташованому у селищі Острів під Тернополем, почав відвантаження продукції новий завод. Підприємство завод продовольчих товарів "Бабуся Маруся" випускає овочеві консерви та соління (огірки, квасоля; помідори й перець), а також напівфабрикати з вакуумованих овочів", – повідомив він.

За словами Кисилевського, завод вже вийшов на проектний обсяг виробництва і в 2025 році планує випустити 650 тонн консервації.

Він зазначив, що обсяг інвестицій у запуск нового заводу склав 45 млн грн. Будівництво промислових приміщень загальною площею 1700 кв. м. та монтаж виробничих ліній тривало протягом 2024-25 років.

Наразі підприємство дає роботу 30 працівникам, незабаром планується збільшити штат у півтора рази. Також у планах налагодження експортних поставок до країн Балтії, в Ізраїль, Туреччину та Італію, повідомив Кисилевський.

Він додав, що "Західноукраїнський промисловий хаб" площею понад 10 га створений у 2022 році на території мʼясокомбінату, який не працював більше 10 років, але зберіг потужну інженерну та логістичну інфраструктуру. Сьогодні парк має більше 58 тисяч кв. м реконструйованих промислових приміщень з висотою стель 5-10 метрів та власну підстанцію на 10 мВт.

Крім заводу "Бабуся Маруся", на території ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" працюють підприємства "Наша птиця" (переробка курятини), "Дельта Фуд" (виробництво соусів), "Тернопільський мʼясокомбінат" (агропереробка), а також логістичний центр, складами якого користуються 6 місцевих та 16 релокованих підприємств.

Підприємства індустріального парку забезпечують 860 робочих місць. Концепція парку передбачає створення 1300 робочих місць.

