Виробники промислової продукції зменшили ціни: Держстат назвав причини

Ціни виробників промислової продукції України у квітні знизились на 1,2%, після зростання на 2,3% у березні та на 22,3% у лютому.

Про це повідомила Державна служба статистики у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Падіння цін у квітні зумовлене здешевленням постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 5,7% та виробництва енергії на 4,9%.

Держстат уточнює, що в межах України у квітні ціни промвиробників скоротились щодо березня поточного року на 1,5%.

Згідно з даними відомства, у річному вимірі (відносно квітня 2025 року) за підсумками квітня 2026 року зростання цін у промисловості прискорилося до 40,2%.

У 2025 році ціни у промисловості зросли на 8,2%.

В Україні ціни на будівельно-монтажні роботи у березні 2026 року зросли на 16,2% порівняно з березнем 2025 року.