Виробники промислової продукції зменшили ціни: Держстат назвав причини
Ціни виробників промислової продукції України у квітні знизились на 1,2%, після зростання на 2,3% у березні та на 22,3% у лютому.
Про це повідомила Державна служба статистики у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
Падіння цін у квітні зумовлене здешевленням постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 5,7% та виробництва енергії на 4,9%.
Держстат уточнює, що в межах України у квітні ціни промвиробників скоротились щодо березня поточного року на 1,5%.
Згідно з даними відомства, у річному вимірі (відносно квітня 2025 року) за підсумками квітня 2026 року зростання цін у промисловості прискорилося до 40,2%.
У 2025 році ціни у промисловості зросли на 8,2%.
В Україні ціни на будівельно-монтажні роботи у березні 2026 року зросли на 16,2% порівняно з березнем 2025 року.