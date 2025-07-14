Уряд визначився з корисними копалинами стратегічного значення

Кабінет міністрів затвердив оновлений перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Затверджено, відповідно до Кодексу України про надра, перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення; перелік корисних копалин та компонентів критичного значення", – повідомив він.

Також затверджено перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами.

Затверджено перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного значення та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.

Постанову КМУ від 14.02.2023 № 132 "Про затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції" втратила чинність.

Нагадаємо:

Раніше Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Законом передбачається, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Раніше повідомлялося, що 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.

4 червня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.

Також повідомлялося, що уряд України готується відкрити тендери на розробку великого родовища літію в центральній Україні.