Україна зробила перший крок до реалізації угоди про копалини – The New York Times

Уряд України готується відкрити тендери на розробку великого родовища літію в центральній Україні.

Про це з посиланням на джерела в українському уряді пише The New York Times.

На думку видання, це стане "першим тестом" домовленостей між двома країнами, які підписали "історичну угоду".

Наразі український уряд розпочав роботу над рекомендаціями щодо відкриття тендерів для компаній на розробку літієвого родовища Добра в центральній Україні. Ця підготовка триватиме кілька тижнів.

Цей крок свідчить про прагнення України продемонструвати Трампу, що угода просувається на тлі побоювань, що Білий дім може відсторонитися від війни в Україні, вважає NYT.

Серед ймовірних претендентів на видобуток літію, який потрібен для виробництва електричних батарей, є консорціум інвесторів, до якого входять TechMet. Це енергетична інвестиційна компанія, яка частково належить уряду США, і Рональд С. Лаудеру, мільярдеру, другу президента Трампа, вже давно висловлювала інтерес до літієвого родовища Добра.

На думку видання, свідчить про намагання України продемонструвати Трампу, що угода просувається. Це відбувається на тлі зростаючих побоювань, що Білий дім може відсторонитися від війни в Україні, оскільки переговори про припинення вогню з Росією зайшли в глухий кут.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Україна і США хочуть запустити роботу Фонду корисних копалин до кінця року. Перше засідання правління Фонду корисних копалин заплановано на липень, розповіла перший віцепрем'єр України Юлія Свириденко.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.

4 червня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва арештував 51 земельну ділянку Полохівського родовища літію в Кіровоградській області. Ділянки досліджувало ТОВ "Укрлітійвидобування" Сергія Табалова і готувалася до видобутку.

Арешт відбувся в межах провадження, яке розслідується ще з 2016 року. Тоді прокуратура відкрила справу за фактом начебто незаконного отримання дозволу на видобуток літію.

Також раніше повідомлялося, що підписана угода має на меті залучити інвестиції в українські гірничодобувну й енергетичну галузі, і на думку експертів, це перспектива на 10–15 років.