Правительство определилось с полезными ископаемыми стратегического значения

Кабинет министров утвердил обновленный перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Утвержден, в соответствии с Кодексом Украины о недрах, перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения; перечень полезных ископаемых и компонентов критического значения", - сообщил он.

Также утвержден перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукциона (электронных торгов) по продаже специального разрешения на пользование недрами.

Утвержден перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического значения и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции.

Постановление КМУ от 14.02.2023 № 132 "Об утверждении перечня участков недр (месторождений полезных ископаемых), имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции" утратило силу.

Напомним:

Ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно реализации соглашения с США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Законом предусматривается, что эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя будут перечисляться в Фонд восстановления.

Ранее сообщалось, что 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

12 мая Зеленский подписал ратификацию соглашения о недрах с США.

4 июня Верховная Рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США.

Также сообщалось, что правительство Украины готовится открыть тендеры на разработку крупного месторождения лития в центральной Украине.