Правительство определилось с полезными ископаемыми стратегического значения
Кабинет министров утвердил обновленный перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
"Утвержден, в соответствии с Кодексом Украины о недрах, перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения; перечень полезных ископаемых и компонентов критического значения", - сообщил он.
Также утвержден перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукциона (электронных торгов) по продаже специального разрешения на пользование недрами.
Утвержден перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического значения и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции.
Постановление КМУ от 14.02.2023 № 132 "Об утверждении перечня участков недр (месторождений полезных ископаемых), имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции" утратило силу.
Напомним:
Ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно реализации соглашения с США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
Законом предусматривается, что эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя будут перечисляться в Фонд восстановления.
Ранее сообщалось, что 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.
8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.
12 мая Зеленский подписал ратификацию соглашения о недрах с США.
4 июня Верховная Рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США.
Также сообщалось, что правительство Украины готовится открыть тендеры на разработку крупного месторождения лития в центральной Украине.